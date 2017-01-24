Воронежец пытался дать взятку в 12 тысяч рублей начальнику районного отделения ГИБДД
Страж порядка от денег отказался.
Страж порядка от денег отказался.
Осенью 2016 года в Эртильском районе полицейские поймали за рулем нетрезвого водителя. Машина была не его. На владельца авто составили протокол — за передачу управления транспортом пьяному (ч.2, ст. 12.8 КоАП РФ).
По данным МВД, 42-летнему мужчине грозил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Нарушитель хотел избежать ответственности. Он предложил начальнику отделения ГИБДД отдела МВД России по Эртильскому району не направлять собранные в отношении него материалы в суд. За это он предложил взятку в 12 тысяч рублей.
Страж порядка отказался от денег, но мужчина
«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли деньги, переданные подозреваемым в качестве взятки, допросили свидетелей и выполнили иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Барбашов.