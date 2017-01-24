Воронежец пытался дать взятку в 12 тысяч рублей начальнику районного отделения ГИБДД

Осенью 2016 года в Эртильском районе полицейские поймали за рулем нетрезвого водителя. Машина была не его. На владельца авто составили протокол — за передачу управления транспортом пьяному (ч.2, ст. 12.8 КоАП РФ).

По данным МВД, 42-летнему мужчине грозил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Нарушитель хотел избежать ответственности. Он предложил начальнику отделения ГИБДД отдела МВД России по Эртильскому району не направлять собранные в отношении него материалы в суд. За это он предложил взятку в 12 тысяч рублей.

Страж порядка отказался от денег, но мужчина все-таки попытался их передать в служебном кабинете. Мужчину задержали правоохранители — теперь ему грозит уголовная ответственность. По факту ЧП возбудили дело за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ).

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли деньги, переданные подозреваемым в качестве взятки, допросили свидетелей и выполнили иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Барбашов.