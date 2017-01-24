На трассе М-5 под Сызранью бензовозу разворотило кабину при столкновении с «КамАЗом»

По данным ГИБДД, 51-летний водитель бензовоза «Freightliner» ехал со стороны Сызрани в направлении села Печерское. По предварительной версии полицейских, автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ».

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Водитель второго большегруза не пострадал.

В момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.