На трассе М-5 под Сызранью бензовозу разворотило кабину при столкновении с «КамАЗом»
В понедельник, 23 января, в 6:45 на 905 километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов, сообщает
В понедельник, 23 января, в 6:45 на 905 километре трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов, сообщает
По данным ГИБДД, 51-летний водитель бензовоза «Freightliner» ехал со стороны Сызрани в направлении села Печерское. По предварительной версии полицейских, автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ».
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Водитель второго большегруза не пострадал.
В момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.