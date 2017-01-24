Воспитателя детсада осудили за торговлю наркотиками

В Новосибирске суд Калининского района вынес приговор 30-летней воспитательнице детского сада Яне Климовой. Она торговала наркотиками прямо на рабочем месте. Как сообщили в ГУ МВД по региону, пакетики со спайсами были обнаружены под ковром в комнате для приема детей. В общей сложности в тайнике хранилось четыре пакетика. По результатам проведенного исследования изъятое вещество оказалось наркотическим средством массой 0,85 грамма, что считается крупным размером.

«Наркотик полицейские изъяли в присутствии понятых. Около 0,85 грамма вещества было спрятано в раздевалке одной из групп детского сада в Калининском районе под половиком. В пакете находились несколько расфасованных упаковок. По версии следствия, вещество было приобретено младшим воспитателем с целью дальнейшего сбыта», — рассказала VN.ru представитель прокуратуры Калининского района Екатерина Махова.

В группе, где была обнаружена «дурь», занимались четырехлетние дети, ровесники девочек, «сваривших» в октябре 2015 года суп из спайса прямо на игровой площадке. Где они взяли его, до сих пор точно не ясно. Следствие утверждает, что одна из девочек принесла его из дома, якобы отец раньше привлекался за хранение. Однако мать девочки уверена, что это была «закладка» на территории детсада — недосмотрели работники.

Известно, что о воспитательнице-наркоманке полиция узнала от заведующей детским садом. В суде Яна Климова категорически отрицала причастность к распространению спайса. Она и ее адвокат уверяли, что наркотик хранился для «личного употребления», что автоматически снижает срок лишения свободы.

По словам самой Яны Климовой, она купила курительную смесь для себя, но потеряла ее в детском саду. В поле зрения правоохранителей воспитательница до этого инцидента никогда не попадала, чего нельзя сказать о ее муже, который как раз таки осужден по «наркотической» статье.

Суд приговорил воспитательницу к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Известно, что Яна Климова намерена обжаловать столь строгий, по ее мнению, приговор.

Добавим, что дети в Новосибирске стали все чаще травиться наркотиками. При этом не только в детских садах. Недавно в городскую клиническую больницу № 1 бригадой скорой помощи из квартиры была доставлена годовалая девочка.