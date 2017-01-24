Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
На Украине заявили о провале операции российских спецслужб
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
11:32 (мск), источник: VN.RU

Воспитателя детсада осудили за торговлю наркотиками

В Новосибирске суд вынес приговор сотруднице детского сада, которая прятала пакет со спайсом под половиком в детской раздевалке. Яну Климову признали виновной в торговле наркотиками и приговорили к 9 с половиной годам лишения свободы.

В Новосибирске суд Калининского района вынес приговор 30-летней воспитательнице детского сада Яне Климовой. Она торговала наркотиками прямо на рабочем месте. Как сообщили в ГУ МВД по региону, пакетики со спайсами были обнаружены под ковром в комнате для приема детей. В общей сложности в тайнике хранилось четыре пакетика. По результатам проведенного исследования изъятое вещество оказалось наркотическим средством массой 0,85 грамма, что считается крупным размером.

«Наркотик полицейские изъяли в присутствии понятых. Около 0,85 грамма вещества было спрятано в раздевалке одной из групп детского сада в Калининском районе под половиком. В пакете находились несколько расфасованных упаковок. По версии следствия, вещество было приобретено младшим воспитателем с целью дальнейшего сбыта», — рассказала VN.ru представитель прокуратуры Калининского района Екатерина Махова.

В группе, где была обнаружена «дурь», занимались четырехлетние дети, ровесники девочек, «сваривших» в октябре 2015 года суп из спайса прямо на игровой площадке. Где они взяли его, до сих пор точно не ясно. Следствие утверждает, что одна из девочек принесла его из дома, якобы отец раньше привлекался за хранение. Однако мать девочки уверена, что это была «закладка» на территории детсада — недосмотрели работники.

Известно, что о воспитательнице-наркоманке полиция узнала от заведующей детским садом. В суде Яна Климова категорически отрицала причастность к распространению спайса. Она и ее адвокат уверяли, что наркотик хранился для «личного употребления», что автоматически снижает срок лишения свободы.

По словам самой Яны Климовой, она купила курительную смесь для себя, но потеряла ее в детском саду. В поле зрения правоохранителей воспитательница до этого инцидента никогда не попадала, чего нельзя сказать о ее муже, который как раз таки осужден по «наркотической» статье.

Суд приговорил воспитательницу к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Известно, что Яна Климова намерена обжаловать столь строгий, по ее мнению, приговор.

Добавим, что дети в Новосибирске стали все чаще травиться наркотиками. При этом не только в детских садах. Недавно в городскую клиническую больницу № 1 бригадой скорой помощи из квартиры была доставлена годовалая девочка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воспитателя детсада осудили за торговлю наркотиками
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь