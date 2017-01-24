В Днепре неизвестный выстрелил в грудь ребенку

В Днепре неизвестный стрелял по рядовым жителям. Об этом сообщили работники ГУ НП Днепропетровской области. По ул. 20 лет победы шла пара с ребенком шести лет. Прохожие услышали выстрел, после чего ребенок схватился за грудь. Маленького пострадавшего доставили в больницу, где констатировали огнестрельное ранение. Сейчас ребенок жив и ждет операции. Правоохранители ждут, когда врачи достанут пулю. После этого полиция будет знать, из какого оружия стреляли.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК. Следователи отрабатывают соседние дома.