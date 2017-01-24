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11:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Днепре неизвестный выстрелил в грудь ребенку

После того, как врачи достанут пулю, полиция будет знать, из какого оружия стреляли.

Источник: Telegraf.com.ua

В Днепре неизвестный стрелял по рядовым жителям. Об этом сообщили работники ГУ НП Днепропетровской области. По ул. 20 лет победы шла пара с ребенком шести лет. Прохожие услышали выстрел, после чего ребенок схватился за грудь. Маленького пострадавшего доставили в больницу, где констатировали огнестрельное ранение. Сейчас ребенок жив и ждет операции. Правоохранители ждут, когда врачи достанут пулю. После этого полиция будет знать, из какого оружия стреляли.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК. Следователи отрабатывают соседние дома.

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