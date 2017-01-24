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11:19 (мск), источник: Ежедневник.by

СК завершил расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летней девушки, которая обвиняется в том, что выбросила собственного новорожденного ребенка в мусоропровод.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщила сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Страшный инцидент произошел в городском поселке Мачулищи вечером 19 сентября прошлого года. По версии следствия, обвиняемая, скрывавшая свою беременность от посторонних, родила по месту жительства девочку. После этого с явным умыслом убить малышку она выбросила ее в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.

К счастью, местные жители нашли ребенка с гематомами и порезами в металлическом мусорном контейнере. Он был доставлен в больницу. Несмотря на то, что травмы у девочки были достаточно серьезные, медики сумели спасти ее.

«По уголовному делу произведен комплекс следственных действий: допросы свидетелей, родственников, проанализированы результаты полученных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемая признана вменяемой. Эксперты установили, что она полностью осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.

Следствие квалифицировало поступок молодой мамы как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14, п. 2,6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Она находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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