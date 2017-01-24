СК завершил расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах

Об этом сообщила сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Страшный инцидент произошел в городском поселке Мачулищи вечером 19 сентября прошлого года. По версии следствия, обвиняемая, скрывавшая свою беременность от посторонних, родила по месту жительства девочку. После этого с явным умыслом убить малышку она выбросила ее в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.



К счастью, местные жители нашли ребенка с гематомами и порезами в металлическом мусорном контейнере. Он был доставлен в больницу. Несмотря на то, что травмы у девочки были достаточно серьезные, медики сумели спасти ее.



«По уголовному делу произведен комплекс следственных действий: допросы свидетелей, родственников, проанализированы результаты полученных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемая признана вменяемой. Эксперты установили, что она полностью осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.



Следствие квалифицировало поступок молодой мамы как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14, п. 2,6 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Она находится под стражей.



Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.