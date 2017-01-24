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13:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Под колеса иномарки в Геленджике попали женщина и 7-летний ребенок

В Геленджике на одной из улиц города два человека получили травмы в результате ДТП.

По предварительным данным, Mitsubishi Lancer сбил пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте. За рулем иномарки находился 77-летний мужчина.

28-летней женщине и 7-летней девочке назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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