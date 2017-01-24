Под колеса иномарки в Геленджике попали женщина и 7-летний ребенок
В Геленджике на одной из улиц города два человека получили травмы в результате ДТП.
В Геленджике на одной из улиц города два человека получили травмы в результате ДТП.
По предварительным данным, Mitsubishi Lancer сбил пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте. За рулем иномарки находился 77-летний мужчина.
28-летней женщине и 7-летней девочке назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.