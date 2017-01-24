Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
На Украине заявили о провале операции российских спецслужб
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
11:36 (мск), источник: Informburo.kz

Убийце сына акима в ЗКО вынесли приговор

Ближайшие 11 лет одноклассник скончавшегося Анатолия Шаталова проведёт за решёткой.

Источник: Reuters

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу убийства сына акима Красновского сельского округа Зелёновского района ЗКО. 22-летний военрук школы Анатолий Шаталов был найден мёртвым в собственном доме. На скамье подсудимых оказался одноклассник погибшего Хамит Абдуллин. Следствие установило, что убийство произошло в ходе выяснения отношений.

Читайте также
На паркинге жилого комплекса в Алматы произошла стрельба

«Между Абдуллиным и Шаталовым возникла перепалка в ходе распития спиртных напитков. В ссоре Абдуллин начал душить Шаталова, тот потерял сознание, позже скончался. Подсудимый сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся», — отметили в прокуратуре ЗКО. По словам родственников и друзей погибшего, Анатолий был очень отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в трудной ситуации.

«Суд признал Хамитова виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По месту отбытия наказания подсудимого принудительно будут лечить от алкоголизма», — заявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.

Помимо заключения Абдуллин должен будет выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона тенге за моральный вред. О смерти сына акима стало известно 7 ноября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийце сына акима в ЗКО вынесли приговор
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь