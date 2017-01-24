Убийце сына акима в ЗКО вынесли приговор
Ближайшие 11 лет одноклассник скончавшегося Анатолия Шаталова проведёт за решёткой.
Ближайшие 11 лет одноклассник скончавшегося Анатолия Шаталова проведёт за решёткой.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам
«Между Абдуллиным и Шаталовым возникла перепалка в ходе распития спиртных напитков. В ссоре Абдуллин начал душить Шаталова, тот потерял сознание, позже скончался. Подсудимый сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся», — отметили в прокуратуре ЗКО. По словам родственников и друзей погибшего, Анатолий был очень отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в трудной ситуации.
«Суд признал Хамитова виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По месту отбытия наказания подсудимого принудительно будут лечить от алкоголизма», — заявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.
Помимо заключения Абдуллин должен будет выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона тенге за моральный вред. О смерти сына акима стало известно 7 ноября.