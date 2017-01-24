Убийце сына акима в ЗКО вынесли приговор

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор по делу убийства сына акима Красновского сельского округа Зелёновского района ЗКО. 22-летний военрук школы Анатолий Шаталов был найден мёртвым в собственном доме. На скамье подсудимых оказался одноклассник погибшего Хамит Абдуллин. Следствие установило, что убийство произошло в ходе выяснения отношений.

«Между Абдуллиным и Шаталовым возникла перепалка в ходе распития спиртных напитков. В ссоре Абдуллин начал душить Шаталова, тот потерял сознание, позже скончался. Подсудимый сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся», — отметили в прокуратуре ЗКО. По словам родственников и друзей погибшего, Анатолий был очень отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в трудной ситуации.

«Суд признал Хамитова виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По месту отбытия наказания подсудимого принудительно будут лечить от алкоголизма», — заявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.

Помимо заключения Абдуллин должен будет выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона тенге за моральный вред. О смерти сына акима стало известно 7 ноября.