Двух заблудившихся белорусских сноубордистов нашли в горах Сочи
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух заблудившихся в горах белорусских туристов нашли 23 января спасатели в районе поселка Красная Поляна в Сочи, сообщает
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух заблудившихся в горах белорусских туристов нашли 23 января спасатели в районе поселка Красная Поляна в Сочи, сообщает
Согласно информации, сразу после поступившего сообщения спасатели начали поисковую операцию заблудившихся сноубордистов из Минска. Туристов обнаружили в тот же вечер на южном склоне хребта Аибга. Спасатели вывели их со сложного горного рельефа в безопасный район. Помощь медиков мужчинам не понадобилась.