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11:31 (мск), источник: БЕЛТА

Двух заблудившихся белорусских сноубордистов нашли в горах Сочи

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух заблудившихся в горах белорусских туристов нашли 23 января спасатели в районе поселка Красная Поляна в Сочи, сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Согласно информации, сразу после поступившего сообщения спасатели начали поисковую операцию заблудившихся сноубордистов из Минска. Туристов обнаружили в тот же вечер на южном склоне хребта Аибга. Спасатели вывели их со сложного горного рельефа в безопасный район. Помощь медиков мужчинам не понадобилась.

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