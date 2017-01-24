Двух заблудившихся белорусских сноубордистов нашли в горах Сочи

Согласно информации, сразу после поступившего сообщения спасатели начали поисковую операцию заблудившихся сноубордистов из Минска. Туристов обнаружили в тот же вечер на южном склоне хребта Аибга. Спасатели вывели их со сложного горного рельефа в безопасный район. Помощь медиков мужчинам не понадобилась.