В Ленобласти продавали ядовитую «незамерзайку»
В магазине ООО «Союз святого Иоанна-воина» в Ленинградской области продавали стеклоомыватель с превышением содержания метанола более чем в 200 раз.
В магазине ООО «Союз святого Иоанна-воина» в Ленинградской области продавали стеклоомыватель с превышением содержания метанола более чем в 200 раз.
В магазине ООО «Союз святого Иоанна-воина» в Ленинградской области продавали стеклоомыватель с превышением содержания метанола более чем в 200 раз.
Ядовитой жидкостью промышляли в городе Приозерске, уточнили в Роспотребнадзоре.
— Стеклоомыватель «Кристалл зимний -20°», изготовитель ООО «ТПК КИФ», г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 159, стр. 2, дата изготовления
84 литра продукции были изъяты из продажи, составлен протокол по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» КоАП РФ для направления в суд.
Отмечается, что всего на территории области было выявлено шесть торговых точек, где велась продажа опасной «незамерзайки». Арестовано 574 литра продукции.