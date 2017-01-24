В Ленобласти продавали ядовитую «незамерзайку»

В магазине ООО «Союз святого Иоанна-воина» в Ленинградской области продавали стеклоомыватель с превышением содержания метанола более чем в 200 раз.

Ядовитой жидкостью промышляли в городе Приозерске, уточнили в Роспотребнадзоре.

— Стеклоомыватель «Кристалл зимний -20°», изготовитель ООО «ТПК КИФ», г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 159, стр. 2, дата изготовления 06.12.2016 . Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской жидкости», содержание метанола превышено в 200 раз, — говорится в сообщении ведомства.

84 литра продукции были изъяты из продажи, составлен протокол по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» КоАП РФ для направления в суд.

Отмечается, что всего на территории области было выявлено шесть торговых точек, где велась продажа опасной «незамерзайки». Арестовано 574 литра продукции.