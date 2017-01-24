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11:38 (мск), источник: Вести Приморье

Преподавателя Дальрыбвтуза подозревают в получении взятки

В настоящее время в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательственной базы.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении преподавателя ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.

По данным следствия, преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе 2017, находясь в помещении вуза, лично получил от студента денежные средства в размере 1500 тыс. рублей в качестве взятки за выставление отметки о сдаче студентом экзамена.

Противоправную деятельность удалось выявить и пресечь благодаря совместной деятельности сотрудников Приморского следственного отдела на транспорте следственного управления, УФСБ России по Приморскому краю и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательственной базы.

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