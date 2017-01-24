26-летний мужчина признался в убийстве двух пенсионеров под Багратионовском

Тела 85-летней женщины и ее 70-летнего брата обнаружили 20 января в их доме.

«По версии следствия, накануне вечером обвиняемый при помощи ножа и иных предметов причинил потерпевшим телесные повреждения, от которых они через непродолжительное время скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР.

Что стало причиной жестокой расправы над пожилыми людьми, выясняют следователи. 26-летний местный житель свою вину признал полностью и уже дал признательные показания.

Чтобы он не смог предпринять попытки уничтожить вещественные доказательства, повлиять на ход следствия или воспрепятствовать расследованию, скрыться от следствия и суда, подозреваемого поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.