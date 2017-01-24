В Воронежской области сбивший трех девушек водитель получил 5 лет колонии-поселения

Нижнедевицкий районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, сбившему в селе Першино трех девушек-пешеходов, одна из которых погибла. Мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» председатель райсуда Игорь Квасов в понедельник, 23 января. ДТП случилось на 5-м км автодороги «Нижнедевицк-Скупая Потудань» около 22:40 29 июля 2016 года.

Следствие установило, что нетрезвый водитель «Лады Калины» наехал на трех девушек, которые шли ему навстречу по левой обочине дороги в сторону села Першино. Водитель скрылся с места аварии. Одна из девушек — 17-летняя местная жительница — скончалась на месте ДТП. Двух других девушек — 18-летнюю и 20-летнюю — доставили в райбольницу с травмами различной степени тяжести.

Мужчину задержали 30 июля 2016 года и направили на медицинское освидетельствование. В отношении нижнедевидца возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ) и за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).