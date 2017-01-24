В Воронежской области сбивший трех девушек водитель получил 5 лет колонии-поселения
В момент ДТП 34-летний нижнедевидец был пьян.
В момент ДТП 34-летний нижнедевидец был пьян.
Нижнедевицкий районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, сбившему в селе Першино трех
Следствие установило, что нетрезвый водитель «Лады Калины» наехал на трех девушек, которые шли ему навстречу по левой обочине дороги в сторону села Першино. Водитель скрылся с места аварии. Одна из девушек — 17-летняя местная жительница — скончалась на месте ДТП. Двух других девушек — 18-летнюю и 20-летнюю — доставили в райбольницу с травмами различной степени тяжести.
Мужчину задержали 30 июля 2016 года и направили на медицинское освидетельствование. В отношении нижнедевидца возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ) и за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
Мужчина признал свою вину. Кроме 5 лет лишения свободы в