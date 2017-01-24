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13:39 (мск), источник: ИА REGNUM

За экстремизм второй раз задержан один и тот же житель Самары

В Самаре местный житель подозревается в преступлении экстремистского характера.

Житель Самары с февраля 2014 года по апрель 2016 года на своей персональной интернет-странице размещал материалы, в которых согласно акту экспертного исследования содержатся лингвистические и психологические признаки, высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и принадлежности к социальной группе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ КР области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно — розыскным мероприятиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления, им оказался местный житель, 1987 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Следственными органами Следственного комитета РФ совместно с другими правоохранительными органами России продолжается активная работа по противодействию экстремистским проявлениям и выявлению участников преступных экстремистских сообществ для привлечения к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.

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