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12:38 (мск), источник: РБК

ЕСПЧ отказался признать дискриминацией пожизненное заключение в России

Страсбургский суд рассмотрел жалобу о возрастной и гендерной дискриминации при вынесении решения о пожизненном заключении в России. Нарушений в российском законодательстве суд не нашел.

Источник: AP 2016

Жалоба из «Полярной совы»

Большая палата Европейского суда по правам человека не нашла признаков дискриминации по возрасту и полу при вынесении решения о пожизненном заключении в России. Такое решение ЕСПЧ опубликовал на своем сайте, рассмотрев жалобу россиян Алсана Хамтоху и Артема Алексенчика. Заявители просили признать не соответствующей Европейской конвенции по правам человека норму, согласно которой пожизненный приговор касается только мужчин от 18 до 65 лет.

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Хамтоху и Аксенчик, как писало издание Republic, отбывают пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Свои жалобы они подали по отдельности — в 2008 году и в 2011 году соответственно. Конституционный суд объединил их обращения и затем передал в Большую палату ЕСПЧ.

Хамтоху был впервые осужден в 1997 году за бандитизм. Позднее он сбежал из колонии вместе с несколькими заключенными. Его задержали в Краснодаре и в 2000 году признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в организации побега. Аксенчик отбывает наказание с 2010 года за тройное убийство.

Доводы осужденных

Интересы Хамтоху и Аксёнчик представляли адвокаты Центра содействия международной защите. Они отмечали, что мужчины содержатся в более суровых условиях, у них почти нет шансов выйти на свободу, а пребывание в колониях строгого режима приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Это нарушает права осужденных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и дискриминирует их по отношению к другим заключенным.

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Всего в России, по данным ФСИН, чуть больше 2 тыс. человек осуждены пожизненно. По закону они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключения. Для этого им необходимо обратиться с ходатайством в Верховный суд. Однако до сих пор по этой процедуре никто не был отпущен на свободу.

Интересы России в ходе слушаний отстаивал заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин. Он утверждал, что у женщин особая роль в обществе, а также указывал на физические и психологические особенности женщин. Также Матюшкин отмечал, что мужчины старше 65 лет не в полной мере осознают свои действия.

У сторон не возникло разногласий в том, что осужденных моложе 18 лет нельзя приговаривать к пожизненному сроку.

Комментарии
6
Ульяновск пр.Ульяновский 14
И вообще суд в Европе деградирует. Если они уже педофилию оправдывают, убийц-мигрантов из-за талерантности оправдывают, то о какой такой справедливости может речь идти? Они нам вообще не указ, пусть потихоньку вымирают......
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А Б
Сам факт наличия такой меры наказания, как пожизненное заключение, дискриминирующим назвать нельзя. А вот что касается условий содержания пожизненно заключённых, и не только их, то они явно не способствуют перевоспитанию осуждённого и направлены скорее на его унижение и издевательство над ним.
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Иван Иванов
хорошо Матюшкин про возраст высказался-прямо послание для старых пер дунов в Кремле
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