ЕСПЧ отказался признать дискриминацией пожизненное заключение в России

Источник: AP 2016

Жалоба из «Полярной совы»



Большая палата Европейского суда по правам человека не нашла признаков дискриминации по возрасту и полу при вынесении решения о пожизненном заключении в России. Такое решение ЕСПЧ опубликовал на своем сайте, рассмотрев жалобу россиян Алсана Хамтоху и Артема Алексенчика. Заявители просили признать не соответствующей Европейской конвенции по правам человека норму, согласно которой пожизненный приговор касается только мужчин от 18 до 65 лет.

Хамтоху и Аксенчик, как писало издание Republic, отбывают пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Свои жалобы они подали по отдельности — в 2008 году и в 2011 году соответственно. Конституционный суд объединил их обращения и затем передал в Большую палату ЕСПЧ.



Хамтоху был впервые осужден в 1997 году за бандитизм. Позднее он сбежал из колонии вместе с несколькими заключенными. Его задержали в Краснодаре и в 2000 году признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в организации побега. Аксенчик отбывает наказание с 2010 года за тройное убийство.



Доводы осужденных



Интересы Хамтоху и Аксёнчик представляли адвокаты Центра содействия международной защите. Они отмечали, что мужчины содержатся в более суровых условиях, у них почти нет шансов выйти на свободу, а пребывание в колониях строгого режима приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Это нарушает права осужденных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и дискриминирует их по отношению к другим заключенным.

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