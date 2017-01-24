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13:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Васильевском острове грабители с ломом и кувалдой взломали банкомат

Злоумышленники похитили купюроприемник с деньгами.

Источник: AP 2016

В Петербурге двое неизвестных ограбили магазин «Улыбка радуги», передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел около 03.00 23 января на 9-й линии Васильевского острова.

Преступники взломали входной замок на двери магазина и вскрыли банковский терминал с помощью металлического лома и кувалды. Похитив купюроприемник с деньгами, злоумышленники скрылись с места происшествия до приезда наряда охраны.

Сумма материального ущерба магазина выясняется. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности грабителей.

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