В Таганроге двух братьев подозревают в ограблении микрофинансовых организаций
В Таганроге полицейские задержали братьев, которые грабили микрофинансовые организации.
В Таганроге полицейские задержали братьев, которые грабили микрофинансовые организации.
Как сообщает
Братья, угрожая физической расправой сотрудникам микрофинансовых учреждений города, похитили в общей сложности более 50 тыс. руб. Сотрудники полиции установили, что 35-летний подозреваемый ранее был судим за грабежи и убийство, 46-летний — за хулиганство и умышленное повреждение имущества.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».