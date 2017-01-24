В Таганроге двух братьев подозревают в ограблении микрофинансовых организаций

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, их подозревают в четырех разбойных нападениях.

Братья, угрожая физической расправой сотрудникам микрофинансовых учреждений города, похитили в общей сложности более 50 тыс. руб. Сотрудники полиции установили, что 35-летний подозреваемый ранее был судим за грабежи и убийство, 46-летний — за хулиганство и умышленное повреждение имущества.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».