Жителя Челнов во время прогулки по городскому парку укусила лиса

36-летний житель 38-го комплекса вышел на прогулку. Гуляя в районе майдана, челнинец встретил лису и протянул к ней руку, чтобы погладить. Однако животное в ответ укусило прохожего.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. В травмпункте БСМП мужчине обработали рану и сделали укол от бешенства.