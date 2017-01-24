Жителя Челнов во время прогулки по городскому парку укусила лиса
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах местного жителя укусила лиса, сообщает издание «Челнинские известия».
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах местного жителя укусила лиса, сообщает издание «Челнинские известия».
36-летний житель 38-го комплекса вышел на прогулку. Гуляя в районе майдана, челнинец встретил лису и протянул к ней руку, чтобы погладить. Однако животное в ответ укусило прохожего.
Пострадавший обратился за помощью к медикам. В травмпункте БСМП мужчине обработали рану и сделали укол от бешенства.