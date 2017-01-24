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13:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жителя Челнов во время прогулки по городскому парку укусила лиса

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах местного жителя укусила лиса, сообщает издание «Челнинские известия».

36-летний житель 38-го комплекса вышел на прогулку. Гуляя в районе майдана, челнинец встретил лису и протянул к ней руку, чтобы погладить. Однако животное в ответ укусило прохожего.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. В травмпункте БСМП мужчине обработали рану и сделали укол от бешенства.

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