В центре Казани водитель «Лады» сбил женщину на тротуаре и врезался в забор

Наезд случился 23 января в 10 часов утра возле дома № 57а, водитель на высокой скорости не справился с управлением и заехал на тротуар, где шла женщина. Машина сбила пешехода, а затем врезалась в металлический забор.

В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали ушибы, ссадины и гематомы, ей была оказана медицинская помощь.