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12:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В центре Казани водитель «Лады» сбил женщину на тротуаре и врезался в забор

В центре Казани на улице Тукая 39-летний водитель «Лады Калина» сбил 50-летнюю женщину на тротуаре, после чего врезался в забор. Об этом сообщили в ГИБДД столицы РТ.

Наезд случился 23 января в 10 часов утра возле дома № 57а, водитель на высокой скорости не справился с управлением и заехал на тротуар, где шла женщина. Машина сбила пешехода, а затем врезалась в металлический забор.

В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали ушибы, ссадины и гематомы, ей была оказана медицинская помощь.

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