Пострадавшими в ДТП с участием 11 машин на ул. Ново-Садовой признаны четыре человека

Также Гольдштейн отметил, что административное расследование по факту ДТП еще не закончено.

Напомним, ранее было известно только об одном пострадавшем.

ДТП произошло, когда в районе Постникова оврага Range Rover под управлением 33-летнего мужчины, перестраиваясь из первого ряда во второй, столкнулся с попутным Audi, который, судя по появившемуся позднее видео, то ли также перестраивался во второй ряд, то ли уже завершил маневр. Обе иномарки отбросило на стоявшие на «встречке» автомобили.

При этом в областном полицейском Главке сообщали, что 50-летний водитель Audi А4 при перестроении допустил столкновение с Range Rover.

Водитель Range Rover был привлечен к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО и за пьяное вождение.

В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

Информация о том, кого признали виновником ДТП, будет известна по окончании административного расследования.