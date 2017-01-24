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12:38 (мск), источник: Новости Перми

Водитель мусоровоза осужден на 2,5 года колонии за наезд на женщину-пешехода

В августе 2016 года, двигаясь задним ходом, автомобиль КАМАЗ под управлением мужчины сбил женщину. Позже она скончалась в больнице. Мотовилихинский районный суд признал водителя большегруза виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования было установлено, что автомобиль КАМАЗ в момент ДТП был технически исправным, принадлежит ООО «ЭКОЛ». В результате аварии пострадавшая женщина была госпитализирована ГБУЗ ПК МСЧ № 1, где от полученных травм скончалась.

Суд приговорил водителя мусоровоза к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Кроме этого, работодатель осужденного — ООО «ЭКОЛ» — обязано возместить родственникам погибшей материальный и моральный вред в размере двух млн рублей, информирует прокуратура Пермского края.

Напомним, в июле 2016 года мусоровоз, двигаясь задним ходом, сбил мужчину вблизи дома № 39 на улице Победы в Кировском районе Перми. Водителя большегруза приговорили к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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