Кубанец обокрал машину скорой помощи, пока врачи были у пациента

Инцидент произошел в станице Марьянской близ областного центра: «Отлучившись на несколько минут из автомобиля, чтобы откатить носилки в дом пациента, (водитель) заметил убегающего незнакомца и обнаружил пропажу из автомобиля видеорегистратора, навигатора и зеркала заднего вида».

Вскоре полиция уже задержала подозреваемого — им оказался ранее судимый местный житель. Он быстро во всем сознался: по его словам, он проходил мимо и увидел открытый автомобиль, забрался внутрь и сложил в свою шапку регистратор, навигатор и зеркала заднего вида.

«Когда услышал, что кто-то приближается к машине, пытаясь убежать, обронил похищенное в салоне автомобиля», — отмечено в релизе. Сейчас похищенное имущество возвращено водителю.

При этом выяснилось, что накануне ЧП подозреваемого задержали охранники центрального рынка в станице Ивановской при попытке украсть хозяйственные материалы. В отношении задержанного расследуется два уголовных дела о покушениях на кражу.