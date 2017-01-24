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12:49 (мск), источник: РИА Крым

Собаки или тигры: что стало причиной смерти мужчины в «Тайгане»

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Смерть 29-летнего Максима Яковлева, тело которого нашли на территории парка львов «Тайган», произошла в результате укусов собак.

Об это в своем блоге пишет директор парка Олег Зубков, который сейчас находится с рабочим визитом в Стамбуле.

Не работал, был волонтером.

По словам Зубкова, Максим зарекомендовал себя положительно, и его готовились принять на работу.

«Это был молодой человек 29 лет, который за короткое время волонтерской деятельности в парке “Тайган” зарекомендовал себя, в основном, с положительной стороны, и руководство готовило его для приема на работу в парк на постоянной основе. Что и где произошло с Максимом Яковлевым, мне известно только по слухам от сотрудников, в частности о том, что у него были раны от укуса собаки, полученные в одном из сел Белогорского района», — написал Зубков.

По данным директор парка «Тайган», все случилось 10 или 11 января, мужчина был оперативно доставлен в больницу, однако от госпитализации отказался и продолжил лечение самостоятельно, как пишет Зубков — «совмещая прием лекарственных препаратов с принятием крепких спиртных напитков».

По данным Зубкова, кончался 29-летний Максим Яковлев в ночь с 14 на 15 января во сне.

«Я знаю только то, что никакой вины руководства парка «Тайган» в смерти Максима Яковлева нет, и тигры парка «Тайган» к этому не имеют никакого отношения. Произошедшее не является производственным случаем. Максим Яковлев никакого отношения не имел к работе с хищниками в парке львов «Тайган», — написал Зубков.

По слухам — укусил тигр.

Родственники Максима Яковлева в смерть мужчина из-за укусов собак не верят. Мама Инна, уверена, что причины другие.

«16 января мне позвонили из Следственного комитета и сообщили, что мой сын в морге. На следующий день пришла, и мне сообщили, что его нашли на территории парка, в домике, где живут рабочие. Рассказали, что они пришел за четыре дня до смерти из города покусанный, сказал, что его собаки покусали. Почему они не сообщили ничего родственникам, какое там было лечение и было ли оно? Мы ездили в “Тайган”, там утверждают, что в больницу его возил напарник», — говорит Инна.

Максим приехал в Крым с Украины и никаких документов, дающих право на работу в «Тайгане», у него не было, он их только оформлял.

«В парке заявили, что хотели его трудоустроить и ждали, когда он оформит документы. Хвалили его, говорили, что хорошо работал. Но я не понимаю, почему его четыре дня держали, почему не положили в больницу? Ну могли же привезти его домой, я бы его спасла, положила бы в больницу», — рассказывает Инна.

По словам матери погибшего, сейчас ходят неподтвержденные слухи, что Максима укусил тигр.

«Ходят разговоры, что его тигр укусил. Максим в “Тайгане”, по словам заведующей, тигров не касался, колол дрова, навоз чистил. Он сам рассказывал, что к обезьянам заходил, кормил их, печку топил. Насчет хищников он ничего не говорил», — рассказывает Инна, добавляя, что напарник Максима, Константин, исчез после происшествия.

Травмы, которые получил погибший, были задокументированы экспертами, но, по утверждению матери не все.

«Максим получил травмы нижней конечности и травму головы. У него сзади голова зашита. При этом в заключении написано только о ране нижней конечности, о травме головы ничего не сказано», — делится Инна.

По словам матери, руководство парка «Тайган» оплатило похороны погибшего Максима Яковлева.

Уехал с Украины из-за Майдана.

Жена Максима, Мария Яковлева, сейчас вернулась в Чернигов из Крыма, куда приезжала на похороны мужа.

«Мне о смерти мужа сообщили родственники. Мы пытались проводить свое расследование, но в “Тайгане” мне не оказали никакой помощи. Мне уже потом родственники сказали, что один из водителей “Тайгана” утверждает, что на Максима напал тигр. В парке же утверждают, что его покусали собаки», — рассказывает Мария.

По словам Марии, Максим получил очень серьезные травмы.

«У него на голове такая рана, что мне смутно верится, что Максим вообще был в сознании. Я думаю, что они сами оказывали лечение. Я спросила, сколько у них работников, сказали, что четверо. Неужели они одному не могли оказать помощь?», — говорит Мария, при этом уточняя: в больнице утверждают, что к ним никто с таким именем не обращался.

Уже есть предварительное заключение медэкспертов: причина смерти — заражение крови в результате укуса животного. Какого — выясняет следствие.

Максим приехал в Крым два года назад. Поссорившись с женой, он решил навестить маму, а потом вернуться обратно. Но не успел.

«Когда у нас начался майдан, мы с ним поссорились, он решил проведать маму и уехал в Крым. Он звонил на протяжении этих двух лет, говорил, что сделает паспорт и вернется. Просто тогда было страшно возвращаться, поскольку на границе могли запросто отправить в АТО. Он все равно собирался приехать», — рассказывает Мария.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в подсобном помещении на территории парка львов «Тайган» был найден труп мужчины. Идет следствие.

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