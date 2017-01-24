Девять подростков предстанут перед судом за бунт в воронежской колонии

Уголовное дело о погроме в Бобровской воспитательной колонии (Воронежская область) передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Инцидент произошел в августе 2015 года. Тогда несколько несовершеннолетних осужденных устроили погром в общежитии, разбили мебель, бытовую технику, подожгли матрас. Ущерб, который был причинен колонии, оценивается в сумму более трех миллионов рублей. Мотивом, побудившим воспитанников к бунту, стало недовольство социально-бытовыми условиями — они требовали отменить запрет на курение и отказывались ходить строем.

Фигурантами уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений стали девять человек — все воспитанники колонии, в возрасте от 16 до 17 лет. Теперь обвиняемым грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Дело передано на рассмотрение в Бобровский районный суд Воронежской области.

В ФКУ Бобровской воспитательной колонии содержатся несовершеннолетние осужденные. Создана колония был еще в середине прошлого века, на базе «взрослой» тюрьмы. В настоящее время на базе колонии действует клуб, видеозал, библиотека, спортзал. В колонии воспитанники получают общее образование, осваивают рабочие профессии.