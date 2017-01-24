Пьяный уралец напал с глушителем от грузовика на следователя полиции

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 12 августа прошлого года следователь следственного отдела МВД России по Талицкому району прибыл к дому одной из свидетельниц. Он пришел по находящемуся в его производстве уголовному делу, чтобы вручить женщине повестку о вызове на допрос.

Свидетельницы дома не оказалось, но внутри находился ее 26-летний муж, который отдыхал после употребления спиртного. Как того требует закон, следователь стал вручать повестку супругу женщины, разъяснив, что он обязан передать повестку жене. Однако мужчина отреагировал неадекватно, выхватил у следователя повестку и разорвал ее.

После этого злоумышленник схватил старый глушитель от грузовика ЗИЛ, и, замахнувшись на следователя, пригрозил, что сейчас разобьет ему голову. Удалившись от дебошира на безопасное расстояние, тот вызвал на подмогу сотрудников полиции, которыми буйный гражданин был доставлен к правоохранителям.

В суде он полностью признал свою вину. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.