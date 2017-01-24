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12:55 (мск), источник: VN.RU

«Внука», оставившего ветерана ВОВ без квартиры, разыскивает СКР

Следственный комитет проверит информацию о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина лишился квартиры, познакомившись с «внуком» в больнице Новосибирска. Также новый родственник забрал у пенсионера паспорт и получает за него соцпомощь.

Информация о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны Александра Евлампиевича Чуркина привлекла внимание Следственного комитета региона.

По данным новосибирских СМИ, 7 лет назад фронтовик получил 1 млн 231 тыс. рублей на приобретение жилья и купил квартиру на улице Высоцкого в Новосибирске. Затем в больнице он познакомился с «внуком», который переселил его в свою квартиру на ул. Гурьевской, забрал у пожилого мужчины паспорт, ордена и медали и получает за него ветеранскую пенсию. Других родственников у ветерана нет. Поэтому вступиться за него, как оказалось, некому.

— Эти сведения будут тщательным образом проверены, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В прокуратуре области добавили, что в ходе прокурорской проверки будет также дана оценка действиям органов социальной защиты.

В январе прошлого года новосибирцев возмутила новость о гибели в СИЗО 93-летнего ветерана ВОВ Леонида Костенко, награжденного медалью «За взятие Берлина» и орденом Красной Звезды. Его до смерти забил сокамерник, которому надоели жалобы старика на здоровье. В СИЗО Леонид Костенко оказался, будучи обвиняемым в убийстве собственного сына. Как пояснил сам ветеран, он не мог больше выносить издевательства своего 62-летнего отпрыска, регулярно забиравшего фронтовую пенсию отца. Когда «накипело», ветеран ударил спящего сына обухом топора, отчего тот скончался.

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