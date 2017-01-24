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12:54 (мск), источник: Интерфакс

Житель Челябинской области за кражу 60 коров из хозяйства исправительной колонии получил 2,5 года строгого режима

Челябинск. 24 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Городской суд Копейска (Челябинская область) вынес приговор местному жителю по уголовному делу о покушении на кражу крупного рогатого скота в исправительной колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

Суд признал его виновным по ч.3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 2 года 6 месяцев.

Инцидент произошел в мае 2014 года. Суд установил, что житель Чебаркульского района Д. Коломоец, ранее отбывавший наказание в ИК-1 Копейска, подъехал к исправительному учреждению ночью и с его территории вывел 60 голов коров стоимостью свыше 615 тыс. рублей. Мужчина свободно проник в специально оборудованный и огороженный загон на территории подсобного хозяйства колонии. Его нашли сотрудники ИК через несколько часов в 9 км от места хищения, сказано в пресс-релизе.

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