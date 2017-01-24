Житель Челябинской области за кражу 60 коров из хозяйства исправительной колонии получил 2,5 года строгого режима
Челябинск. 24 января.
Челябинск. 24 января.
Суд признал его виновным по ч.3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 2 года 6 месяцев.
Инцидент произошел в мае 2014 года. Суд установил, что житель Чебаркульского района Д. Коломоец, ранее отбывавший наказание в ИК-1 Копейска, подъехал к исправительному учреждению ночью и с его территории вывел 60 голов коров стоимостью свыше 615 тыс. рублей. Мужчина свободно проник в специально оборудованный и огороженный загон на территории подсобного хозяйства колонии. Его нашли сотрудники ИК через несколько часов в 9 км от места хищения, сказано в