В Омске выиграл суд убийца, ликвидировавший друзей криминальных авторитетов
Александру Кудрину разрешили покинуть колонию строгого режима.
Александру Кудрину разрешили покинуть колонию строгого режима.
19 января в Октябрьском райсуде Омска выиграл важный процесс заключенный Александр Кудрин. Судья Александр Матыцин вынес определение, разрешив выйти из колонии строгого режима.
Согласно определению Кудрина переведут в
В Магаданском областном суде Александра Кудрина, члена группировки убийц, приговаривали к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима. В преступную группу входили Виктор Гусев и Олег Бугорков. Во время застолья мужчины решили поквитаться с соседом — тот зашел в гости с другом. Мужчин стали бить руками. В ходе конфликта стало ясно: пострадавшие гости были дружны с местными криминальными авторитетами. Испугавшись мести, Кудрин, Гусев и Бугорков убили их. Мужчин били металлической ножкой от стула и гирей по голове.