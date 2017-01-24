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12:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омске выиграл суд убийца, ликвидировавший друзей криминальных авторитетов

Александру Кудрину разрешили покинуть колонию строгого режима.

19 января в Октябрьском райсуде Омска выиграл важный процесс заключенный Александр Кудрин. Судья Александр Матыцин вынес определение, разрешив выйти из колонии строгого режима.

Согласно определению Кудрина переведут в колонию-поселение. Сейчас он находится в ИК-9, однако, вероятно, жалобы на определение не поступят. Вероятно, сыграли роль положительные характеристики Кудрина в колонии, то есть за ним не числятся взыскания. При этом, по данным приставов, непогашенный долг Александра Кудрина перед родней погибших мужчин — порядка 998 тысяч рублей.

В Магаданском областном суде Александра Кудрина, члена группировки убийц, приговаривали к 9 годам 3 месяцам колонии строгого режима. В преступную группу входили Виктор Гусев и Олег Бугорков. Во время застолья мужчины решили поквитаться с соседом — тот зашел в гости с другом. Мужчин стали бить руками. В ходе конфликта стало ясно: пострадавшие гости были дружны с местными криминальными авторитетами. Испугавшись мести, Кудрин, Гусев и Бугорков убили их. Мужчин били металлической ножкой от стула и гирей по голове.

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