В Харькове мужчина прыгнул под поезд метро
В Харькове на станции метро «Площадь Конституции» сегодня мужчина упал под поезд, сообщает
В Харькове на станции метро «Площадь Конституции» сегодня мужчина упал под поезд, сообщает
Информация поступила в службу «102» около 10:20. Личность пострадавшего устанавливается. Причины происшествия выясняются.
Станция закрыта для пассажиров.
Мужчина остался жив, его госпитализировали.
Ранее в Киеве нетрезвый водитель пытался заехать на станцию метро «Харьковская».