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12:55 (мск), источник: 112.ua

В Харькове мужчина прыгнул под поезд метро

В Харькове на станции метро «Площадь Конституции» сегодня мужчина упал под поезд, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

Источник: 112.ua

Информация поступила в службу «102» около 10:20. Личность пострадавшего устанавливается. Причины происшествия выясняются.

Станция закрыта для пассажиров.

Пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко в Facebook сообщил, что мужчина сам прыгнул под поезд. Во всяком случае, так утверждают очевидцы и камеры наблюдения.

Мужчина остался жив, его госпитализировали.

Ранее в Киеве нетрезвый водитель пытался заехать на станцию метро «Харьковская».

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