В Харькове мужчина прыгнул под поезд метро

Информация поступила в службу «102» около 10:20. Личность пострадавшего устанавливается. Причины происшествия выясняются.

Станция закрыта для пассажиров.

Пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко в Facebook сообщил, что мужчина сам прыгнул под поезд. Во всяком случае, так утверждают очевидцы и камеры наблюдения.

Мужчина остался жив, его госпитализировали.

Ранее в Киеве нетрезвый водитель пытался заехать на станцию метро «Харьковская».