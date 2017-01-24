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12:57 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге адвоката арестовали по подозрению в вымогательстве миллиона

У группы, подозреваемой в вымогательстве миллиона, в Петербурге изъяли оружие и дорогие иномарки. Среди задержанных по делу — адвокат городской коллегии. Всех фигурантов суд поместил под стражу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 24 января пресс-служба Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве задержан адвокат адвокатской консультации № 47 городской коллегии адвокатов Сергей Егиазарян. Его, а также начальника эксплуатационного участка № 1 ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» Сергея Дадаева и двух уроженцев Армении Месропа Багдасаряна и Артема Арзуманяна накануне решением Петроградского районного суда арестовали.

При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты автомат Калашникова, пистолеты «Глок» и «Беретта» и боеприпасы к ним, долговые расписки, крупные суммы денег и машины «Тойота Ленд Крузер 200», «Рендж Ровер», «Феррари», «Мерседес-Бенц Гелендваген», «БМВ».

Как писала «Фонтанка», преступную группу задержали на прошлой неделе. По версии следствия, 29 июня 2016 года они в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной улице жестоко избили двух бизнесменов и отняли автомобиль «Ауди-А6», 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также под угрозой убийства вымогали еще миллион рублей и машину «Ниссан» престижной модели.

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