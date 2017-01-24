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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Григорий Пирумов полностью признал вину по «делу реставраторов»

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов полностью признал вину по «делу реставраторов» и начал возмещать ущерб.

Источник: РИА "Новости"

«Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания. Он начал погашать причиненный ущерб», — цитирует «РИА Новости» судью.

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Также сообщается, что бывшему заместителю министра культуры предъявлено обвинение по новому эпизоду — в хищении денег при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде.

«В отношении Пирумова и других фигурантов дела возбуждено дело о хищении денег, выделенных на реставрацию башни Кронпринц и других башен крепости Фридриха Великого в Калининграде», — сказал судья.

Следователь ФСБ в Мосгорсуде сообщил, что в настоящее время всем фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. «Осталось еще раз допросить обвиняемых, и расследование будет завершено», — заключил он.

Ранее сообщалось, что следственные действия по первому из уголовных дел о масштабных хищениях бюджетных средств, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия, завершены. Напомним, что все фигуранты громкого уголовного дела признали свою вину и деятельно раскаялись, возместив часть ущерба.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Корм для наивных . а не борьба с коррупцией . Швыдкой Большой театр реставрировал и огромнейшие хищения были .И что ? Да , как с гуся вода ,т.к. свой и проверенный . А Собянин ? При украшении столицы миллионные суммы "переплачены" ( поищите в сети коли интересно ) и ... всё прекрасно ,т.к. опять же свой и в доле .
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Валерий Глеков
эти кроссворды такие хитросплетенные и такими лихо закрученными с двойным или даже тройным как в восточной дипломатии подтекстом вопросами что даже угадав все КЛЮЧевое слово можешь и не найти
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А Б
Наряду с предложением о предоставлении за 5 млн права на прокат иностранных фильмов, это ещё один повод для упразднения минкульта.
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