Григорий Пирумов полностью признал вину по «делу реставраторов»

«Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания. Он начал погашать причиненный ущерб», — цитирует «РИА Новости» судью.

Также сообщается, что бывшему заместителю министра культуры предъявлено обвинение по новому эпизоду — в хищении денег при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде.

«В отношении Пирумова и других фигурантов дела возбуждено дело о хищении денег, выделенных на реставрацию башни Кронпринц и других башен крепости Фридриха Великого в Калининграде», — сказал судья.

Следователь ФСБ в Мосгорсуде сообщил, что в настоящее время всем фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. «Осталось еще раз допросить обвиняемых, и расследование будет завершено», — заключил он.

Ранее сообщалось, что следственные действия по первому из уголовных дел о масштабных хищениях бюджетных средств, выделенных Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия, завершены. Напомним, что все фигуранты громкого уголовного дела признали свою вину и деятельно раскаялись, возместив часть ущерба.