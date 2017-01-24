Нерадивая мать довела свою больную дочь до изнеможения в Тайшете Иркутской области

36-летняя жительница Тайшета Приангарья довела до изнеможения свою несовершеннолетнюю дочь, в результате чего девочка похудела на 6 кг. Известно, что нерадивая мать не ухаживала за ребенком, который страдал тяжелым заболеванием. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2016 году состояние ребенка значительно ухудшилось, девочка была доставлена в железнодорожную больницу в тяжелом состоянии.

«Женщина постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения и фактически самоустранилась от воспитания, в доме отсутствовали необходимые для ее дочери медикаменты, что ставило ее в опасное для жизни положение и причиняло физические страдания. При этом женщина относилась к страданиям и физической боли дочери безразлично», — говорится в сообщении.

Теперь женщина должна будет в течении не менее 90 дней бесплатно заниматься общественно полезным трудом в свободное от основной работы время.