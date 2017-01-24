Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
Правда и мифы о чистоте рук
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
13:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нерадивая мать довела свою больную дочь до изнеможения в Тайшете Иркутской области

Несовершеннолетняя девочка похудела на 6 кг.

36-летняя жительница Тайшета Приангарья довела до изнеможения свою несовершеннолетнюю дочь, в результате чего девочка похудела на 6 кг. Известно, что нерадивая мать не ухаживала за ребенком, который страдал тяжелым заболеванием. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2016 году состояние ребенка значительно ухудшилось, девочка была доставлена в железнодорожную больницу в тяжелом состоянии.

«Женщина постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения и фактически самоустранилась от воспитания, в доме отсутствовали необходимые для ее дочери медикаменты, что ставило ее в опасное для жизни положение и причиняло физические страдания. При этом женщина относилась к страданиям и физической боли дочери безразлично», — говорится в сообщении.

Теперь женщина должна будет в течении не менее 90 дней бесплатно заниматься общественно полезным трудом в свободное от основной работы время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на вторник, 24 января
В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
ЕСПЧ не нашел дискриминации в пожизненных заключениях в России
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь