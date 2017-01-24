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13:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Замглавы МУГИСО выйдет на свободу за миллион

Суд снял домашний арест с Богачева.

Источник: УралИнформБюро

Ленинский райсуд Екатеринбурга 24 января освободил из-под домашнего ареста первого замглавы МУГИСО Артема Богачева. Он будет выпущен под залог в 1 миллион рублей.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции, внести требуемую сумму необходимо до 8 февраля. До оплаты залога он останется под замком.

Артем Богачев является одним из фигурантов «дела МУГИСО». Весной 2016 года он и его начальник — ныне бывший министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков были задержаны по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выкупила по завышенной цене здание на Репина, 5с в Екатеринбурге — перерасход бюджетных денег осел в карманах чиновников.

В августе Богачев был переведен из СИЗО под домашний арест. К этому моменту Пьянков также покинул изолятор.

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