Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку во Внуково
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково
«Самолет вылетел из аэропорта Внуково, а через некоторое время у лайнера сработал датчик разницы давления, свидетельствующий о разгерметизации», — сказал источник. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, выработав топливо.
«Лайнер благополучно совершил посадку во Внуково, пострадавших нет. Пассажиров отправят в Сочи резервным бортом», — сообщил источник.
Причины неполадки устанавливаются.