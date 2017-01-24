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13:59 (мск), источник: ТАСС

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку во Внуково

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково из-за разгерметизации. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских службах столицы.

«Самолет вылетел из аэропорта Внуково, а через некоторое время у лайнера сработал датчик разницы давления, свидетельствующий о разгерметизации», — сказал источник. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, выработав топливо.

«Лайнер благополучно совершил посадку во Внуково, пострадавших нет. Пассажиров отправят в Сочи резервным бортом», — сообщил источник.

Причины неполадки устанавливаются.

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