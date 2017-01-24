Пять человек получили травмы в результате столкновения фуры с легковым автомобилем в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП произошло 23 января в 22:45 на пр. Дзержинского.

Управлявший фурой водитель при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество Hyundai, в результате легковушка врезалась в опору ЛЭП.

Находившиеся в Hyundai люди получили травмы — больше всего досталось водителю, кроме сотрясения мозга, у него закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением. Трое из пяти пострадавших госпитализированы.