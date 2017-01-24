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13:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дочь закрыла раздетую мать на балконе

Женщину вызволяли оттуда спасатели.

В Миассе спасательный отряд пришел на помощь молодой маме. Женщину заперла на балконе ее 2-летняя дочка, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошел днем 23 января. Женщина ненадолго вышла на балкон, в это время малышка закрыла за ней дверь и больше не открывала. Мать пыталась объяснить девочке, как поднять ручку, чтобы открыть дверь, но это не принесло результатов. К счастью, у женщины с собой оказался мобильный телефон. Она позвонила спасателям и попросила помощи.

Спасатели по приставной лестнице поднялись на балкон третьего этажа и при помощи шанцевого инструмента открыли дверь. Молодая мать пробыла на балконе около 40 минут и очень замерзла. Ребёнок за время отсутствия мамы не пострадал.

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