Трижды выстрелил в упор в предпринимателя молодой мужчина в центре Краснодара
Краснодар, 24 января, KrasnodarMedia. В центре краевой столицы молодой 25-летний мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего предпринимателя.
Краснодар, 24 января, KrasnodarMedia. В центре краевой столицы молодой 25-летний мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего предпринимателя.
Причиной такой поступка стал конфликт бизнесмена с матерью «стрелка». Стрелявший задержан. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
В Краснодаре возбудили уголовное дело против 25-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство местного жителя.
По версии следствия, 50-летний мужчина и отец обвиняемого — индивидуальные предприниматели, их торговые точки размещены рядом на улице Коммунаров. Утром 21 января между предпринимателем и матерью парня возник спор,
На место происшествия вызвали скорую и полицию. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает