Трижды выстрелил в упор в предпринимателя молодой мужчина в центре Краснодара

Причиной такой поступка стал конфликт бизнесмена с матерью «стрелка». Стрелявший задержан. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Краснодаре возбудили уголовное дело против 25-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство местного жителя.

По версии следствия, 50-летний мужчина и отец обвиняемого — индивидуальные предприниматели, их торговые точки размещены рядом на улице Коммунаров. Утром 21 января между предпринимателем и матерью парня возник спор, из-за чего женщина позвонила сыну и сообщила о ситуации. Молодой человек приехал вместе с отцом и родственником. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой парень достал травматический пистолет и три раза выстрелил в голову и тело 50-летнего оппонента, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.