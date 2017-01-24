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13:39 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Трижды выстрелил в упор в предпринимателя молодой мужчина в центре Краснодара

Краснодар, 24 января, KrasnodarMedia. В центре краевой столицы молодой 25-летний мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего предпринимателя.

Причиной такой поступка стал конфликт бизнесмена с матерью «стрелка». Стрелявший задержан. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Краснодаре возбудили уголовное дело против 25-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство местного жителя.

По версии следствия, 50-летний мужчина и отец обвиняемого — индивидуальные предприниматели, их торговые точки размещены рядом на улице Коммунаров. Утром 21 января между предпринимателем и матерью парня возник спор, из-за чего женщина позвонила сыну и сообщила о ситуации. Молодой человек приехал вместе с отцом и родственником. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой парень достал травматический пистолет и три раза выстрелил в голову и тело 50-летнего оппонента, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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