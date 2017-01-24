Экс-замминистра культуры РФ обвиняют в хищении при реставрации башни Кронпринц в Калининграде

В отношении Пирумова и других фигурантов возбуждено дело о хищении денег, выделенных на реставрацию башни Кронпринц и других башен крепости Фридриха Великого в Калининграде, — огласила документы судья.

В 2016 году ФСБ возбудила уголовное дело в отношении руководящих работников министерства культуры РФ и предпринимателей. Все они подозреваются в хищении государственных средств. Деньги были выделены на реставрацию объектов культурного наследия.

В мае 2016 года в здании Государственного центра современного искусства в Москве прошли обыски. Руководство ГЦСИ пояснило, что следственные мероприятия связаны с реставрацией башни «Кронпринц» в Калининграде. Заказчиком работ и организатором конкурса на их проведение выступал федеральный Минкульт.

Оборонительная казарма «Кронпринц» на Литовском валу входит в перечень памятников федерального значения. По данным правительство области, в 2015 году на её реконструкцию выделили 230 млн рублей из государственного бюджета.