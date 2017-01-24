Неизвестные похитили животных из зооклуба «Дельфин» в Костанае

По словам владельца зооклуба Александра Хорошунова, чтобы проникнуть во внутреннее помещение клуба, нужно было открыть три двери. В случае с первой дверью преступники просто выломали деревянный косяк, а на двух других, металлических, взломали замки.

Пропажу Александр Хорошунов обнаружил во вторник в 10.00, когда пришел в клуб. Монтировка, с помощью которой были взломаны двери, валялась тут же, на полу.

Быстро прибывшие полицейские изъяли монтировку. Участковый отправился по адресам, где проживают подозреваемые.

В вольерах хозяин не досчитался 10 волнистых попугайчиков и 6 корелл. И еще пропал хонорик (гибрид норки и хорька), его унесли вместе с клеткой. Полуторагодовалый ручной хонорик Кеша был привезен в Костанай из Челябинска. В городе, утверждает Хорошунов, сейчас всего два хонорика и продать такое редкое животное, «не засветившись», будет нелегко.