Неизвестные похитили животных из зооклуба «Дельфин» в Костанае
Минувшей ночью неизвестные взломали три двери костанайского зооклуба «Дельфин» и выкрали из него часть обитателей, передает «Наша газета».
Минувшей ночью неизвестные взломали три двери костанайского зооклуба «Дельфин» и выкрали из него часть обитателей, передает «Наша газета».
По словам владельца зооклуба Александра Хорошунова, чтобы проникнуть во внутреннее помещение клуба, нужно было открыть три двери. В случае с первой дверью преступники просто выломали деревянный косяк, а на двух других, металлических, взломали замки.
Пропажу Александр Хорошунов обнаружил во вторник в 10.00, когда пришел в клуб. Монтировка, с помощью которой были взломаны двери, валялась тут же, на полу.
Быстро прибывшие полицейские изъяли монтировку. Участковый отправился по адресам, где проживают подозреваемые.
В вольерах хозяин не досчитался 10 волнистых попугайчиков и 6 корелл. И еще пропал хонорик (гибрид норки и хорька), его унесли вместе с клеткой. Полуторагодовалый ручной хонорик Кеша был привезен в Костанай из Челябинска. В городе, утверждает Хорошунов, сейчас всего два хонорика и продать такое редкое животное, «не засветившись», будет нелегко.
«Я не знаю, как они ловили попугаев. Кореллы ведь, если злятся, могут мясо кусками вырывать. Наверное, воры были в толстых перчатках. Унесли птиц не в клетке, может в мешке. Поскольку, двери все были раскрыты настежь, часть попугаев могла вылететь на улицу и замерзнуть. Самое ужасное, что без родителей остались птенцы, которые