На берегах Днестра погибли десятки лебедей
Неделю назад более 300 лебедей обосновались на берегах Днестра. Однако после того, как реку сковало льдом, десятки птиц были найдены мертвыми.
Неделю назад более 300 лебедей обосновались на берегах Днестра. Однако после того, как реку сковало льдом, десятки птиц были найдены мертвыми.
По словам примара села Нападова, Флорештского района, погибли 18 птенцов. Валерий Будня считает, что их скорее всего загрызли лисы. Аналогичной версии придерживается и директор агентства Апеле Молдовей Игорь Хынку, по словам которого лебедей подкармливали зернами, а лисы воспользовались, тем, что Днестр сковало льдом и напали на птиц.
В свою очередь, жители села считают, что птицы погибли от голода.
Напомним, после того, как на Днестре обосновались стаи лебедей, а Днестр сковало льдом, власти обязались подкармливать птиц.