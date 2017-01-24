На берегах Днестра погибли десятки лебедей

По словам примара села Нападова, Флорештского района, погибли 18 птенцов. Валерий Будня считает, что их скорее всего загрызли лисы. Аналогичной версии придерживается и директор агентства Апеле Молдовей Игорь Хынку, по словам которого лебедей подкармливали зернами, а лисы воспользовались, тем, что Днестр сковало льдом и напали на птиц.

В свою очередь, жители села считают, что птицы погибли от голода.

Напомним, после того, как на Днестре обосновались стаи лебедей, а Днестр сковало льдом, власти обязались подкармливать птиц.