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13:29 (мск), источник: Actualitati.md

На берегах Днестра погибли десятки лебедей

Неделю назад более 300 лебедей обосновались на берегах Днестра. Однако после того, как реку сковало льдом, десятки птиц были найдены мертвыми.

Источник: Actualitati.md

По словам примара села Нападова, Флорештского района, погибли 18 птенцов. Валерий Будня считает, что их скорее всего загрызли лисы. Аналогичной версии придерживается и директор агентства Апеле Молдовей Игорь Хынку, по словам которого лебедей подкармливали зернами, а лисы воспользовались, тем, что Днестр сковало льдом и напали на птиц.

В свою очередь, жители села считают, что птицы погибли от голода.

Напомним, после того, как на Днестре обосновались стаи лебедей, а Днестр сковало льдом, власти обязались подкармливать птиц.

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