Пропавшая в Екатеринбурге студентка медколледжа до сих пор не найдена

«Информация не соответствует действительности. В настоящее время сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление ее местонахождения, — сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, разыскивается Айсель А. 1999 года рождения, которая утром 19 января ушла из дома на улице Машинной на учебу в областной медицинский колледж и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно, с законными представителями девушка на связь не вышла, а ее сотовый телефон неактивен. Ранее из дома Айсель не убегала, а ее семья является благополучной. В полиции обратились за помощью к жителям города.