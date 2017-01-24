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14:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Пропавшая в Екатеринбурге студентка медколледжа до сих пор не найдена

В полиции Екатеринбурга опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ, о якобы найденной 17-летней студентке медицинского колледжа Айсель А., которая несколько дней назад ушла на учебу и пропала.

«Информация не соответствует действительности. В настоящее время сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление ее местонахождения, — сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, разыскивается Айсель А. 1999 года рождения, которая утром 19 января ушла из дома на улице Машинной на учебу в областной медицинский колледж и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно, с законными представителями девушка на связь не вышла, а ее сотовый телефон неактивен. Ранее из дома Айсель не убегала, а ее семья является благополучной. В полиции обратились за помощью к жителям города.

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