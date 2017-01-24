В Пермском крае разыскивают мужчину, ограбившего цветочный киоск
Угрожая ножом продавцу, он похитил из кассы тысячу рублей.
Угрожая ножом продавцу, он похитил из кассы тысячу рублей.
Мужчину, который ограбил цветочный киоск, разыскивают в Соликамске. 14 января он вошёл в павильон, достал нож и вытащил из кассы тысячу рублей. После этого грабитель скрылся. Его пока так и не нашли.
Продавец запомнила как он выглядит: на вид 40−50 лет, крепкого телосложения. Рост 170−175 см, лицо овальное, брови светлые с проседью. В района носа и на щеках впадины. Одежда на нём была тёмного цвета.