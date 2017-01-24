В Пермском крае разыскивают мужчину, ограбившего цветочный киоск

Мужчину, который ограбил цветочный киоск, разыскивают в Соликамске. 14 января он вошёл в павильон, достал нож и вытащил из кассы тысячу рублей. После этого грабитель скрылся. Его пока так и не нашли.

Продавец запомнила как он выглядит: на вид 40−50 лет, крепкого телосложения. Рост 170−175 см, лицо овальное, брови светлые с проседью. В района носа и на щеках впадины. Одежда на нём была тёмного цвета.