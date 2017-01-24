Задержание налогового инспектора сотрудниками ФСБ попало на видео

На кадрах видно, как женщина выходит из машины, после чего попадает в руки силовиков. Позже у нее был найден конверт с 60 тысячами рублей. По версии следствия, эти деньги подозреваемая получила от директора коммерческого строительного предприятия за то, чтобы она не указывала в акте выездной проверки выявленные налоговые нарушения.

По материалам УФСБ следственными органами Следственного управления СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование дела продолжается, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.