Под Рязанью пропал дальнобойщик из Татарстана
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Родственники разыскивают пропавшего 44-летнего дальнобойщика из Татарстана.
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Родственники разыскивают пропавшего 44-летнего дальнобойщика из Татарстана.
Руслан Давлиев ехал на грузовике «Фредлайнер» с прицепом в виде бочки из Тулы в Нижнекамск. Последний раз на связь он выходил 19 января, находясь под Рязанью. После этого телефон мужчины стал недоступен. С ним был напарник, связь с которым тоже утеряна.
Всех, кто обладает