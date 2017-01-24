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15:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Рязанью пропал дальнобойщик из Татарстана

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Родственники разыскивают пропавшего 44-летнего дальнобойщика из Татарстана.

Руслан Давлиев ехал на грузовике «Фредлайнер» с прицепом в виде бочки из Тулы в Нижнекамск. Последний раз на связь он выходил 19 января, находясь под Рязанью. После этого телефон мужчины стал недоступен. С ним был напарник, связь с которым тоже утеряна.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по телефону +7 919 641 81 98.

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