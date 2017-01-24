Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работеОт нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае ЧП до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
14:18 (мск), источник: РИА Новости

Житель Петербурга обстрелял из ружья здание музея

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга будут судить за стрельбу из охотничьего ружья по музею, сообщает городская прокуратура.

Источник: РИА Новости

В ведомстве рассказали, что осенью прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опяьянения, несколько раз выстрелил из окна дома в сторону трамвайного парка № 3, где расположен музей «Городского электрического транспорта».

По данным прокуратуры, подозреваемый сделал не менее пяти выстрелов, повредив припаркованный автомобиль.

Сразу после инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь