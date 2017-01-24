Житель Петербурга обстрелял из ружья здание музея

В ведомстве рассказали, что осенью прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опяьянения, несколько раз выстрелил из окна дома в сторону трамвайного парка № 3, где расположен музей «Городского электрического транспорта».

По данным прокуратуры, подозреваемый сделал не менее пяти выстрелов, повредив припаркованный автомобиль.

Сразу после инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит до пяти лет колонии.