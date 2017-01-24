В Петербурге мошенники продали пять «банковских» машин на миллион

Заявление о мошенничестве поступило в полицию Калининского района Петербурга. Как стало известно «Водителю», вечером 23 января к полицейским обратился 29-летний мужчина. Он попросил привлечь к ответственности директора частной городской компании и человека, представлявшегося сотрудником одного из крупнейших банков страны.

Мужчина заявил, что в период с октября 2015 года эта парочка продала ему у дома 162 по Московскому шоссе пять автомобилей. Покупатель потратил 940 тысяч рублей на три Renault Megane, Mercedes S350 и Chevrolet. Оказалось, что машины находились по договору хранения в банке.

Ущерб от действий мошенников оценивается как значительный.