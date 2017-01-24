В Краснодаре группа мошенников продавала должности в полиции
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщает
По версии следствия, один из местных жителей намеревался трудоустроиться в органы внутренних дел. Подозреваемые сообщили мужчине, что способны помочь ему устроиться на работу в
Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. После получение денег дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
Расследование уголовного дела продолжается.