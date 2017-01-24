В Краснодаре группа мошенников продавала должности в полиции

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено против 40-летнего и 63-летнего мужчин и 40-летней женщины.

По версии следствия, один из местных жителей намеревался трудоустроиться в органы внутренних дел. Подозреваемые сообщили мужчине, что способны помочь ему устроиться на работу в патрульно-постовую службу УВД по г. Краснодара при условии передачи им 350 тысяч рублей.

Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. После получение денег дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Расследование уголовного дела продолжается.