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17:02 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре группа мошенников продавала должности в полиции

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено против 40-летнего и 63-летнего мужчин и 40-летней женщины.

По версии следствия, один из местных жителей намеревался трудоустроиться в органы внутренних дел. Подозреваемые сообщили мужчине, что способны помочь ему устроиться на работу в патрульно-постовую службу УВД по г. Краснодара при условии передачи им 350 тысяч рублей.

Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. После получение денег дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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