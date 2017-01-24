Жительница Башкирии нанесла смертельное ножевое ранение придирчивому сожителю
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жительница Башкортостана вонзила нож в ногу придирчивого сожителя.
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жительница Башкортостана вонзила нож в ногу придирчивого сожителя.
В полицию 21 января поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп был найден в одном из домов деревни Москово Учалинского района. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы района. Она подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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В настоящее время проводятся следственные действия и