Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работеОт нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае ЧП до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
Прорыв ВСУ под Дебальцево: волонтер хвастается в соцсетях - СМИ
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
20Трамп стал 45-м президентом США
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительница Башкирии нанесла смертельное ножевое ранение придирчивому сожителю

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жительница Башкортостана вонзила нож в ногу придирчивого сожителя.

В полицию 21 января поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп был найден в одном из домов деревни Москово Учалинского района. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы района. Она подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в этот день 42-летний местный житель придирался к сожительнице. Когда женщина готовила еду, он ударил ее. В ответ та вонзила кухонный нож в бедро сожителя. Через некоторое время потерпевший умер от обильной кровопотери.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь