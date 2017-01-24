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15:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец попался на сбыте крупной партии амфетамина

Молодой человек попал под следствие.

Воронежские полицейские поймали 24-летнего воронежца с крупной партией амфетамина, сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 24 января. Правоохранители остановили Hyundai молодого человека на улице Суворова, там и произошло задержание.

По данным ведомства, воронежец спрятал в автомобиле сверток порошкообразного вещества, уже приготовленный к сбыту. Экспертиза показала, что в свертке находилось более 90 г амфетамина.

Силовики возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

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