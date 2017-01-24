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14:23 (мск), источник: Ictv.ua

В доме бывшего замгенпрокурора Кузьмина нашли золотую лопату

В рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, правоохранителями был совершен обыск. Кроме ряда ценностей, силовики нашли в доме золотую лопату.

Кузьмин находится в розыске по подозрению в незаконном задержание, приводе, домашнем аресте или содержание под стражей (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса), сообщает LB.ua.

В ходе обыска в доме бывшего замгенпрокурора были найдены документы, а также материалы, которые интересовали следствие. Кроме этого, следствием был обнаружен интересный «сувенир» в виде золотой лопаты.

Также Кузьмина подозревают в незаконном задержании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Обвиняют его и в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию меры для Луценко в виде содержания под стражей.

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