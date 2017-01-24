Прокуратура: в Новосибирске директор похоронного дома нарушил закон

Прокурор Новосибирска Денис Ференец внес мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений закона директором МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергеем Бандаренко.

Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, проверка была назначена после обращения представителя общественности о нарушении Сергеем Бондаренко запретов, установленных Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях», согласно которому руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица. А проверка ведомства установила, что Бондаренко является учредителем организации (Фонда возрождения памяти о выдающихся людях Новосибирска «Белый тополь»), что является нарушением запрета. Отметим, что МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко возглавляет с 1996 года.

В прокуратуре не уточняют, какое именно решение должен принять мэр Новосибирска. Однако, по данным «Сибкрая», выявленное нарушение является основанием для расторжения договора с директором МУП.

Также указывается, что так как мэрией с 2014 года не принималось мер по устранению нарушения, которое «оставалось вне поле зрения ответственных должностных лиц органа местного самоуправления», то, кроме требования увольнения Бондаренко, есть также требование привлечь виновных в нарушении закона лиц к дисциплинарной ответственности. Меры по устранению причин и условий, которые привели к нарушению закона, предписано принять в течение месяца.

Напомним, что ранее полицией и прокуратурой уже проводились проверки в отношении Сергея Бондаренко, которые касались отчуждения муниципального имущества «Похоронного дома» в пользу коммерческой «Мемориальной службы «ИМИ», в которой Бондаренко является председателем совета директоров.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии Новосибирска в соответствии с запросом о МУП «Похоронный дом «ИМИ» и АО «Мемориальная служба «ИМИ», департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска сообщал, что ежегодно МУП «ИМИ» перечисляет 10% от чистой прибыли в бюджет города Новосибирска. Так перечисления в 2013 году составили — 467,2 тыс. рублей, в 2014 году — 405,7 тыс. рублей, в 2015 году — 233 тыс. рублей.

«В 2013 году с участием МУП «ИМИ» создано АО «Мемориальная служба «ИМИ» с долей МУП «ИМИ» в уставном капитале в размере 51%. На середину октября 2016 года эта цифра составляла 23,5%», — отметили в департаменте.

Представители общественности ранее подчеркивали, что Акционерное общество дублирует деятельность МУП и забирает клиентов у него. Тем более, что они находятся по одному адресу и до некоторого времени информация об АО «Мемориальная служба «ИМИ» отражалась на сайте МУП «Похоронный дом «ИМИ». Позже информация была с сайта удалена.

По данным региональных СМИ, проводилась даже доследственная проверка отделом экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД, которое пришло к заключению, что увеличение акций АО причинило муниципальному бюджету ущерб в размере почти 100 миллионов рублей, а в действиях руководителя муниципального предприятия усматривались признаки мошенничества. Но до возбуждения уголовного дела тогда не дошло — не оказалось пострадавшей стороны: мэрия Новосибирска не стала предъявлять претензии.